Американский рок-музыкант Нил Седака скончался в 86 лет

Автор и исполнитель хитов «Breaking Up Is Hard to Do» и «Laughter in the Rain», американец Нил Седака скончался в возрасте 86 лет, сообщает CNN. Подробности его смерти не уточняются.

«Наша семья опустошена внезапной кончиной нашего любимого мужа, отца и дедушки, Нила Седаки. Истинная легенда рок-н-ролла, вдохновлявшая миллионы, но самое главное, по крайней мере для тех из нас, кому посчастливилось знать его, невероятный человек, которого нам будет очень не хватать», — следует из заявления его семьи.

За свою шестидесятилетнюю карьеру Седака трижды поднимался на первую строчку национального хит-парада США и был удостоен звезды на Голливудской «Аллее славы».

Уроженец Бруклина, Седака с детства демонстрировал исключительные музыкальные способности и получил стипендию для обучения в престижной Джульярдской школе. Его профессиональный путь начался в конце 1950-х годов в знаменитой «песенной фабрике» Brill Building, где в соавторстве с Хауардом Гринфилдом он создал серию музыкальных произведений, отражавших дух подростковой культуры того времени.

Пик первой волны популярности музыканта пришелся на начало 1960-х с такими композициями, как «Calendar Girl» и «Happy Birthday Sweet Sixteen». В 1962 году его самый узнаваемый хит «Breaking Up Is Hard to Do» возглавил Billboard Hot 100.

Возвращение музыканта на большую сцену состоялось в 1970-х годах. В 1975 году написанная им песня «Love Will Keep Us Together» в исполнении дуэта Captain & Tennille возглавила чарты. Кроме того, коллектив получил премию «Грэмми» в номинации «Запись года» во многом из-за песни Седаки.

За десятилетия творчества композиции музыканта вошли в репертуар таких разных артистов, как Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Том Джонс и The 5th Dimension. В 1983 году он был включен в Зал славы авторов песен. Несмотря на спад коммерческого успеха к 1980 году, музыкант до глубокой старости продолжал активную концертную деятельность. У него были десятки выступлений в год.