Американский рок-музыкант Нил Седака скончался в 86 лет
Автор и исполнитель хитов «Breaking Up Is Hard to Do» и «Laughter in the Rain», американец Нил Седака скончался в возрасте 86 лет, сообщает CNN. Подробности его смерти не уточняются.
«Наша семья опустошена внезапной кончиной нашего любимого мужа, отца и дедушки, Нила Седаки. Истинная легенда рок-н-ролла, вдохновлявшая миллионы, но самое главное, по крайней мере для тех из нас, кому посчастливилось знать его, невероятный человек, которого нам будет очень не хватать», — следует из заявления его семьи.
За свою шестидесятилетнюю карьеру Седака трижды поднимался на первую строчку национального хит-парада США и был удостоен звезды на Голливудской «Аллее славы».
Уроженец Бруклина, Седака с детства демонстрировал исключительные музыкальные способности и получил стипендию для обучения в престижной Джульярдской школе. Его профессиональный путь начался в конце 1950-х годов в знаменитой «песенной фабрике» Brill Building, где в соавторстве с Хауардом Гринфилдом он создал серию музыкальных произведений, отражавших дух подростковой культуры того времени.
Пик первой волны популярности музыканта пришелся на начало 1960-х с такими композициями, как «Calendar Girl» и «Happy Birthday Sweet Sixteen». В 1962 году его самый узнаваемый хит «Breaking Up Is Hard to Do» возглавил Billboard Hot 100.
Возвращение музыканта на большую сцену состоялось в 1970-х годах. В 1975 году написанная им песня «Love Will Keep Us Together» в исполнении дуэта Captain & Tennille возглавила чарты. Кроме того, коллектив получил премию «Грэмми» в номинации «Запись года» во многом из-за песни Седаки.
За десятилетия творчества композиции музыканта вошли в репертуар таких разных артистов, как Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Том Джонс и The 5th Dimension. В 1983 году он был включен в Зал славы авторов песен. Несмотря на спад коммерческого успеха к 1980 году, музыкант до глубокой старости продолжал активную концертную деятельность. У него были десятки выступлений в год.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны