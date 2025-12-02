Эмо-музыкант Poorstacy умер в 26 лет

Карлито Милфорт — младший (Фото: Rob Grabowski / AP / ТАСС)

Во Флориде на 27-м году жизни умер американский музыкант, рэпер и мультиинструменталист Карлито Милфорт — младший, в последнее время выступавший под именем Poorstacy. Об этом сообщает TMZ.

«Причина смерти неясна, но пользователи, оставляющие комментарии к последней публикации, <...> убеждены, что он мог покончить жизнь самоубийством», — говорится в статье.

Сотрудник отеля в этом районе сообщил TMZ, что молодой человек был доставлен в больницу после оказания неотложной медицинской помощи. Музыкант провел в отеле десять дней и заселился вместе с женщиной и маленьким ребенком.

Местная полиция подтвердила газете USA Today, что мужчина скончался утром 29 ноября «в результате инцидента».

Poorstacy был перспективным артистом, работавшим с барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером, и смешивал разные жанры — эмо, рэп и панк-рок. Композиция использовалась в картине 2020 года «Билл и Тед» (Bill & Ted Face the Music), саундтрек был номинирован на «Грэмми».

В 2023 году музыкант был обвинен в нанесении побоев и пренебрежении родительскими обязанностями, но было закрыто.