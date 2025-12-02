 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Эмо-музыкант Poorstacy умер в 26 лет

TMZ: американский эмо-рэпер Poorstacy умер в возрасте 26 лет
Карлито Милфорт &mdash;&nbsp;младший
Карлито Милфорт — младший (Фото: Rob Grabowski / AP / ТАСС)

Во Флориде на 27-м году жизни умер американский музыкант, рэпер и мультиинструменталист Карлито Милфорт — младший, в последнее время выступавший под именем Poorstacy. Об этом сообщает TMZ.

«Причина смерти неясна, но пользователи, оставляющие комментарии к последней публикации, <...> убеждены, что он мог покончить жизнь самоубийством», — говорится в статье.

Сотрудник отеля в этом районе сообщил TMZ, что молодой человек был доставлен в больницу после оказания неотложной медицинской помощи. Музыкант провел в отеле десять дней и заселился вместе с женщиной и маленьким ребенком.

Местная полиция подтвердила газете USA Today, что мужчина скончался утром 29 ноября «в результате инцидента».

Poorstacy был перспективным артистом, работавшим с барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером, и смешивал разные жанры — эмо, рэп и панк-рок. Композиция использовалась в картине 2020 года «Билл и Тед» (Bill & Ted Face the Music), саундтрек был номинирован на «Грэмми».

В 2023 году музыкант был обвинен в нанесении побоев и пренебрежении родительскими обязанностями, но было закрыто.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
музыка смерть суицид США
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 15:28 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 15:28
Суд освободил от наказания бывших топ-менеджеров «Мечела» Политика, 15:36
Кремль поддержал позицию МИД Бельгии по замороженным активам России Политика, 15:34
Атакованный у Турции российский танкер дошел до порта Синоп своим ходом Политика, 15:33
Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии Политика, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Шторы и шишки, подушки и гирлянды: как сделать дом по-зимнему уютным Недвижимость, 15:21
Красноярскому краю выделят федеральные средства на развитие спорта Пресс-релиз, 15:21
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
В Москве студента магистратуры ВШЭ обвинили в госизмене Общество, 15:14
Тренер Большунова заявил, что Бакуров «не совсем честен» Спорт, 15:13
Белоусов поздравил военных со взятием Красноармейска в ДНР Политика, 15:12
Хинштейн объяснил популярность Курска у переселенцев из приграничья
РАДИО
 Политика, 15:10
Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 15:10
Юрист оценила важность решения CAS по лыжам для других видов спорта Спорт, 15:10