Эмо-музыкант Poorstacy умер в 26 лет
Во Флориде на 27-м году жизни умер американский музыкант, рэпер и мультиинструменталист Карлито Милфорт — младший, в последнее время выступавший под именем Poorstacy. Об этом сообщает TMZ.
«Причина смерти неясна, но пользователи, оставляющие комментарии к последней публикации, <...> убеждены, что он мог покончить жизнь самоубийством», — говорится в статье.
Сотрудник отеля в этом районе сообщил TMZ, что молодой человек был доставлен в больницу после оказания неотложной медицинской помощи. Музыкант провел в отеле десять дней и заселился вместе с женщиной и маленьким ребенком.
Местная полиция подтвердила газете USA Today, что мужчина скончался утром 29 ноября «в результате инцидента».
Poorstacy был перспективным артистом, работавшим с барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером, и смешивал разные жанры — эмо, рэп и панк-рок. Композиция использовалась в картине 2020 года «Билл и Тед» (Bill & Ted Face the Music), саундтрек был номинирован на «Грэмми».
В 2023 году музыкант был обвинен в нанесении побоев и пренебрежении родительскими обязанностями, но было закрыто.
