Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг
Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг, сыгравший флейтовое вступление к песне группы «Fernando», умер в возрасте 85 лет. Информацию подтвердил его сын Матиас, пишет издание Aftonbladet.
Клинг играл на духовых и лабиальных инструментах — саксофоне, флейте, кларнете. Композиции с его участием есть на альбомах ABBA «Arrival» (1976), «Voulez-vous» (1979), «Super Trouper» (1981) и «The Visitors» (1981).
Группа ABBA была создана в 1972 году и просуществовала десять лет. У коллектива девять студийных альбомов, включая последний, вышедший в 2021 году.
Основной состав знаменитого квартета — Бьорн Ульвеус, Анни-Фрид Лингстад, Агнета Фальтског и Бенни Андерссон. Развод двух супружеских пар внутри группы стал главной причиной распада ABBA.
В марте этого года журнал NME сообщил, что ABBA анонсировала новую версию своего культового альбома «Waterloo» 1974 года. В том же году группа выиграла конкурс «Евровидение» в 1974 году, представляя Швецию с заглавной песней этой пластинки.
