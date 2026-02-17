 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В 75 лет скончался автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон Билли Стейнберг

Умер Билли Стейнберг, автор текстов Like a Virgin и True Colors
Билли Стейнберг
Билли Стейнберг (Фото: Larry Busacca / Getty Images)

В 75 лет скончался Билли Стейнберг — автор текстов для Мадонны, Уитни Хьюстон и Синди Лопер. Он умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает Variety со ссылкой на адвоката музыканта Лори Сориано.

Стейнберг работал в тандеме с композитором Томом Келли. Он стал соавтором хитов поп-музыки в 1980–1990-х годах. Среди его самых известных работ — Like a Virgin (Мадонна), True Colors (Синди Лопер), Eternal Flame (The Bangles), Alone (Heart), So Emotional (Уитни Хьюстон) и I Touch Myself (Divinyls). В 2011 году дуэт ввели в Зал славы авторов песен.

Эмо-музыкант Poorstacy умер в 26 лет
Общество
Карлито Милфорт &mdash;&nbsp;младший

В марте 2025 года Стейнберг подписал глобальный издательский договор с Sony Music Publishing вместе со своим сыном Эзрой, также автором песен. У Билли Стейнберга остались жена Трина, сыновья Эзра и Макс, сестры Барбара и Мэри, а также пасынок и падчерица Рауль и Каролина.

