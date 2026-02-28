Умер автор «Гипериона» и «Террора», писатель-фантаст Дэн Симмонс
В возрасте 77 лет в Лонгмонте (штат Колорадо) скончался американский фантаст Дэн Симмонс. Он известен, в том числе по романам «Гиперион» и «Террор». Причиной смерти стал инсульт, сообщает Newsweek.
«Мой дорогой друг и несравненный писатель Дэн Симмонс скончался в субботу от инсульта в возрасте 77 лет. Он бросал вызов литературным нормам, исследуя историческую прозу, ужасы, криминал и другие жанры», — сообщил его коллега Дэвид Моррелл. Симмонс скончался в окружении супруги Карен и дочери Джейн.
Писатель родился в штате Иллинойс 4 апреля 1948 года. Он окончил колледж Уобаш в штате Индиана. Впоследствии Симмонс получил там почетную докторскую степень.
После учебы Симмонс стал работать учителем начальной школы. Согласно некрологу, за 18 лет работы педагогом он стал соавтором первой в своем роде программы для одаренных учеников и был финалистом премии «Учитель года в Колорадо».
За свою жизнь Симмонс написал 31 роман и сборник рассказов. Его книги публиковались в 28 странах и были переведены на 20 языков. Его первый роман «Песня Кали» получил Всемирную фэнтези-премию 1986 года.
Его наиболее известный роман «Гиперион» получил премию Хьюго и стал первым в саге из четырех книг. Его высоко оценивали критики. Еще один роман Симмонса — «Террор» — экранизировал канал АМС в 2018 году.
В 2014 году писатель получил тяжелую травму головы во время прогулки и фактически остановил свою литературную деятельность.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны