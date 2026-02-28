Умер автор «Гипериона» и «Террора», писатель-фантаст Дэн Симмонс

В возрасте 77 лет в Лонгмонте (штат Колорадо) скончался американский фантаст Дэн Симмонс. Он известен, в том числе по романам «Гиперион» и «Террор». Причиной смерти стал инсульт, сообщает Newsweek.

«Мой дорогой друг и несравненный писатель Дэн Симмонс скончался в субботу от инсульта в возрасте 77 лет. Он бросал вызов литературным нормам, исследуя историческую прозу, ужасы, криминал и другие жанры», — сообщил его коллега Дэвид Моррелл. Симмонс скончался в окружении супруги Карен и дочери Джейн.

Писатель родился в штате Иллинойс 4 апреля 1948 года. Он окончил колледж Уобаш в штате Индиана. Впоследствии Симмонс получил там почетную докторскую степень.

После учебы Симмонс стал работать учителем начальной школы. Согласно некрологу, за 18 лет работы педагогом он стал соавтором первой в своем роде программы для одаренных учеников и был финалистом премии «Учитель года в Колорадо».

За свою жизнь Симмонс написал 31 роман и сборник рассказов. Его книги публиковались в 28 странах и были переведены на 20 языков. Его первый роман «Песня Кали» получил Всемирную фэнтези-премию 1986 года.

Его наиболее известный роман «Гиперион» получил премию Хьюго и стал первым в саге из четырех книг. Его высоко оценивали критики. Еще один роман Симмонса — «Террор» — экранизировал канал АМС в 2018 году.

В 2014 году писатель получил тяжелую травму головы во время прогулки и фактически остановил свою литературную деятельность.