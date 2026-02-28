Рядом с Новороссийском и Анапой произошло землетрясение
В районе Новороссийска и Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Интенсивность подземных толчков составила от двух до трех баллов, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Эпицентр землетрясения, по данным Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, находится в море на глубине порядка 10 км. Повреждений и пострадавших нет, инфраструктура и объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Землетрясение произошло в 01:08 мск.
«Кубань 24» пишет о том, что землетрясение было слабым. Многие жители верхних этажей многоквартирных домов не заметили его.
10 февраля землетрясение произошло в 35 км от Новороссийска и 13 км от Анапы, его магнитуда составила 4,8 Толчки зафиксировали на глубине более 20 км. Повреждений инфраструктуры не было.
Очевидцы рассказывали, что во время подземных толчков раскачивались и дрожали стены. В некоторых домах потрескались потолки и плитка в подъездах.
