Землетрясение в Тихом океане задело Петропавловск-Камчатский
В Тихом океане в районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Информации о разрушениях нет.
Толчок на глубине 32,9 км произошел в 4:58 UTC (7:58 мск). Интенсивность в Петропавловске-Камчатском, по предварительным оценкам, составила 3 балла. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 236 км от города.
Читатели телеграм-канала из Камчатского края рассказали, что ощутили плавные толчки в домах, больнице и на улице.
МЧС региона сообщало о двух афтершоках магнитудой от 4 до 4,7 в течение суток.
22 января у берегов Камчатки также произошло землетрясение. Его расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 143 км, глубина — 59,4 км, а магнитуда — 6,4.
