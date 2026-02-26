Землетрясение в Тихом океане задело Петропавловск-Камчатский

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Тихом океане в районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Информации о разрушениях нет.

Толчок на глубине 32,9 км произошел в 4:58 UTC (7:58 мск). Интенсивность в Петропавловске-Камчатском, по предварительным оценкам, составила 3 балла. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 236 км от города.

Читатели телеграм-канала из Камчатского края рассказали, что ощутили плавные толчки в домах, больнице и на улице.

МЧС региона сообщало о двух афтершоках магнитудой от 4 до 4,7 в течение суток.

22 января у берегов Камчатки также произошло землетрясение. Его расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 143 км, глубина — 59,4 км, а магнитуда — 6,4.