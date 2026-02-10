На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,4

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

На Сахалине в районе населенных пунктов Адо-Тымово и Молодежное произошло землетрясение в ночь на 10 февраля. Магнитуда составила 4,4, следует из данных сервиса Eqalert.ru.

Очаг землетрясения находился на глубине 11,3 км. В населенных пунктах магнитуда толчков составила 4. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметили в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.

В ведомстве уточнили, что подземные колебания ощутили жители семи населенных пунктов: поселка городского типа Тымовское, сел Молодежное, Чир-Унвд, Славы, Адо-Тымово, Арги-Паги и Воскресеновка.

В июле 2025 года в результате землетрясения на Сахалине были разрушены печные трубы и вентиляции. Подземные колебания зарегистрировали в акватории Тихого океана, в 360,9 км северо-восточнее города Северо-Курильск. Магнитуда составила 7,9.