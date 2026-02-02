В Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,8
В Азовском море на востоке Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,8, следует из данных Евразийского сейсмического центра. Подземные толчки ощутили жители Ростова-на-Дону.
Землетрясение на глубине 10 км произошло в 78 км к северо-западу от Керчи и 35 км к северо-западу от Щелкино. Оно случилось в 12:47 мск.
В Ростовской области, пишет «Дон24», также ощущались толчки. Также явление заметил житель Днепра (312 км к северо-западу от эпицентра землетрясения). Он рассказал, что в квартире качалась люстра и слышался «непонятный шум». KP.RU утверждает, что землетрясение ощутили жители Мариуполя и ДНР.
В декабре 2025 года землетрясение произошло у берегов Севастополя, в 24 км от берега. Его магнитуда составила 3,1, а затем произошел афтершок. Разрушений в городе не было.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии