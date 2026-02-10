Тряслись дома: видео землетрясения в Краснодарском крае

Video

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 30–35 км от Новороссийска и 13 км к северо-востоку от Анапы на глубине более 20 км. Об этом сообщили мэр Новороссийска Андрей Кравченко (со ссылкой на ЕДДС) и оперштаб Краснодарского края.

Повреждений городской инфраструктуры нет, но толчки ощущались в Новороссийске и Анапе около 2:21 мск (EMSC).