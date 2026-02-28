Самолет ВВС Боливии упал на дорогу и врезался в несколько машин
Самолет Hercules ВВС Боливии упал на проезжую часть в городе Эль-Альто, где столкнулся с несколькими автомобилями. По словам свидетелей, пострадало более десяти транспортных средств, включая грузовики и общественный транспорт. Самолет не взорвался, сообщает El Deber.
Когда военнослужащие FAB прибыли на место происшествия, они обнаружили большое количество денег, разбросанных на месте аварии. Вокруг находились люди, которые собирали их и не помогали пострадавшим.
Материал дополняется
