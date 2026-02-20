 Перейти к основному контенту
Пилот погиб во время крушения самолета ВВС Ирана

Пилот погиб во время крушения учебного самолета ВВС Ирана

Учебно-тренировочный самолет Военно-воздушных сил Ирана потерпел крушение в городе Хамадан, сообщает иранское агентство Fars.

Авиакатастрофа произошла вечером 19 февраля. По данным агентства, самолет выполнял учебную миссию. На борту находились два пилота. Один из них погиб.

На место крушения самолета направили спасателей. Причины аварии выясняются.

В Южной Корее разбился военный вертолет
Общество
Фото:X.com

В ноябре военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение недалеко от грузино-азербайджанской границы. Число находившихся на борту человек турецкое военное ведомство не называло.

В декабре AFP сообщало о крушении военно-транспортного самолета в Судане, погибли все члены экипажа. Самолет разбился при заходе на посадку на авиабазу «Осман Дигна» в портовом городе Порт-Судан на Красном море из-за «технического сбоя». Сколько человек находилось на борту, не уточнялось.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
самолет Иран погибший авиакатастрофа
