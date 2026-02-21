В районе Приамурья из-за крушения вертолета объявили трехдневный траур

Фото: СК России

На территории Ромненского округа Амурской области в связи с крушением вертолета Robinson объявлен трехдневный траур, сообщил глава округа Анатолий Опаленко в своем телеграм-канале.

На борту судна находились три человека, все они погибли.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. В Ромненском округе объявлен трехдневный траур. Отменены все праздничные мероприятия», — написал он.

Вертолет Robinson R44 пропал 20 февраля в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. Судно вылетело из лесозаготовительной деляны в направлении села Ромны и не прибыло в пункт назначения.

Помимо пилота на борту находились следователь и сотрудник МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.