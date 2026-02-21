Росавиация классифицировала крушение вертолета в Приамурье как катастрофу
Росавиация классифицировала крушение вертолета в Амурской области как катастрофу, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.
Причины происшествия будет расследовать Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Дальневосточного МТУ Росавиации.
Расследование проведут по правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.
Вертолет Robinson R44 пропал 20 февраля в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. Судно вылетело из лесозаготовительной деляны в направлении села Ромны и не прибыло в пункт назначения. На борту находились три человека — пилот, следователь и сотрудник МВД.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.
Место крушения и тела трех погибших обнаружили в ходе поисково-спасательной операции.
На территории Ромненского округа Амурской области объявили трехдневный траур.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски