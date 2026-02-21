Росавиация классифицировала крушение вертолета в Приамурье как катастрофу

Фото: МЧС Амурской области

Росавиация классифицировала крушение вертолета в Амурской области как катастрофу, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Причины происшествия будет расследовать Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Дальневосточного МТУ Росавиации.

Расследование проведут по правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Вертолет Robinson R44 пропал 20 февраля в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. Судно вылетело из лесозаготовительной деляны в направлении села Ромны и не прибыло в пункт назначения. На борту находились три человека — пилот, следователь и сотрудник МВД.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Место крушения и тела трех погибших обнаружили в ходе поисково-спасательной операции.

На территории Ромненского округа Амурской области объявили трехдневный траур.