Общество⁠,
0

Росавиация классифицировала крушение вертолета в Приамурье как катастрофу

Росавиация: крушение вертолета в Приамурье классифицировали как катастрофу
Фото: МЧС Амурской области
Фото: МЧС Амурской области

Росавиация классифицировала крушение вертолета в Амурской области как катастрофу, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Причины происшествия будет расследовать Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Дальневосточного МТУ Росавиации.

Расследование проведут по правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

В районе Приамурья из-за крушения вертолета объявили трехдневный траур
Общество
Фото:СК России

Вертолет Robinson R44 пропал 20 февраля в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. Судно вылетело из лесозаготовительной деляны в направлении села Ромны и не прибыло в пункт назначения. На борту находились три человека — пилот, следователь и сотрудник МВД.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Место крушения и тела трех погибших обнаружили в ходе поисково-спасательной операции.

На территории Ромненского округа Амурской области объявили трехдневный траур.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
аваикатастрофа вертолеты Амурская область погибшие траур
