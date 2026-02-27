TOLONews узнал, что в Афганистане сбили пакистанский самолет

Военнослужащие Афганистана уничтожили пакистанский самолет, залетевший в воздушное пространство страны, сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в службе безопасности.

«Афганские вооруженные силы сбили пакистанский самолет, который вошел в воздушное пространство Афганистана», — говорится в сообщении в соцсети X.

Накануне афганские военные начали военную операцию против Пакистана на линии Дюранда — в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах в ответ на атаки Пакистана. По словам официального представителя афганского правительства Хамдуллы Фитрата, военная операция началась в ответ на преступления и мятежи, совершенные пакистанскими военными кругами.

По данным афганской стороны, военные захватили одну базу и 19 контрольно-пропускных постов Пакистана вдоль границы, а также убили 55 военных.

По данным пакистанской стороны, попытки талибов атаковать блокпосты «провалились», а военные убили 44 военнослужащих Афганистана. TOLOnews пишет, что пакистанские силы в настоящее время наносят удары по гражданским районам Афганистана, а в Кабуле звучат взрывы.