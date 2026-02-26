 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер один из основателей хип-хоп группы Wu-Tang Clan Оливер Грант

На 53-м году жизни умер один из основателей американского хип-хоп-коллектива Wu-Tang Clan Оливер Грант (Power), сообщает коллектив в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Покойся с силой, Power», — говорится в подписи к фотографии артиста.

Причина смерти не раскрыта. Участники группы также лично опубликовали прощальные посты. Так, Method Man написал: «Рай тебе, брат, счастливого пути! Мне очень тяжело».

Грант родился в 1973 году на Ямайке и вырос в нью-йоркском районе Стейтен-Айленд, пишет The Guardian. Там он познакомился с будущими участниками Wu-Tang Clan, которые дали ему прозвище Power во время партии в шахматы.

Он стал финансовым покровителем группы, помог выпустить дебютный сингл Protect Ya Neck и был исполнительным продюсером альбома Enter the Wu-Tang (36 Chambers) (1993).

Умер сыгравший в «Бригаде» и «Интернах» Владимир Довжик
Общество

Позже Грант запустил линию одежды Wu Wear, превратив ее в успешный бренд с миллионными оборотами, а также спродюсировал видеоигру Wu-Tang: Shaolin Style (1999). В 2008 году он перезапустил бренд под названием Wu-Tang Brand, а в 2017 году возродил Wu Wear.

Помимо ведения бизнеса, Грант снимался в кино, дебютировав в фильме Belly (1998), и позже появлялся в других фильмах, включая «Черное и белое» (1999) с Робертом Дауни-младшим, а также «Неидеальное убийство» (2017) с Алеком Болдуином.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
хип-хоп США актер
