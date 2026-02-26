 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер экс-дирижер Симфонического оркестра филармонии Украины Роман Кофман

Роман Кофман
Роман Кофман (Фото: Национальная филармония Украины )

На 90-м году жизни скончался украинский дирижер, народный артист Украины Роман Кофман. Об этом сообщила Национальная филармония Украины на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Мир потерял не только гениального музыканта, но и великого гуманиста, писателя и педагога. Музыка — способ выжить в этом мире, часто повторял маэстро. И он помогал выживать всем нам, наполняя стены нашего колонного зала светом высокого искусства», — выразил соболезнования представитель филармонии.

Роман Кофман родился 15 июня 1936 года в Киеве. После окончания Киевской консерватории по классам скрипки и оперно-симфонического дирижирования с 1963 года он работал концертмейстером Киевского камерного оркестра, а в 1990 году возглавил коллектив в качестве главного дирижера.

В 2003–2008 годах Кофман занимал пост генерального музыкального директора Боннской оперы и руководил Бетховенским симфоническим оркестром в Германии. Вместе с коллективом он записал оратории Листа «Христос», удостоенную премии Echo Klassik, а еще всех симфоний Шостаковича. За работу в Бонне дирижер был награжден офицерским крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

С 2012 по 2019 год Кофман был главным дирижером Симфонического оркестра Национальной филармонии Украины, под его руководством цикл симфоний Моцарта впервые прозвучал в Украине. Газета The Telegraph называла его «одним из величайших в мире дирижеров-интерпретаторов» (цитата по Cezke Noviny).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Стефания Барченкова
музыка дирижер смерть
Материалы по теме
Из названия музыкальной академии Украины убрали имя Чайковского
Политика
Композитор Раймонд Паулс отозвал все доверенности у представителей
Общество
На 101-м году жизни умер композитор и блокадник Александр Мерлин
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Биатлонистка Шевченко выиграла спринт в финале Кубке России Спорт, 12:42
Пашинян рассказал о меняющихся отношениях Армении и России и оценил ОДКБ Политика, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Чемпионка России по биатлону досрочно завершила сезон из-за мононуклеоза Спорт, 12:36
FA описала «наименее плохой» вариант для «проигрывающей» Украины Политика, 12:35
Десять брендов заняли 70% автопарка в России Авто, 12:34
Решение Орбана по кредиту Украине расценили как политический кризис в ЕС Политика, 12:31
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Тишина — роскошь: как её создают в современных загородных домах Компании, 12:30
В Женеве начался третий раунд переговоров США и Ирана Политика, 12:28
Суд отказал пострадавшему по делу рэпера Гуфа в просьбе прекратить дело Общество, 12:27
ФСБ задержала агента СБУ, передававшего сведения о целях для ударов Политика, 12:24
Умер экс-дирижер Симфонического оркестра филармонии Украины Роман Кофман Общество, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Устюгов отреагировал на предположение Вяльбе о завершении карьеры Спорт, 12:10