Умер экс-дирижер Симфонического оркестра филармонии Украины Роман Кофман

Роман Кофман (Фото: Национальная филармония Украины )

На 90-м году жизни скончался украинский дирижер, народный артист Украины Роман Кофман. Об этом сообщила Национальная филармония Украины на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Мир потерял не только гениального музыканта, но и великого гуманиста, писателя и педагога. Музыка — способ выжить в этом мире, часто повторял маэстро. И он помогал выживать всем нам, наполняя стены нашего колонного зала светом высокого искусства», — выразил соболезнования представитель филармонии.

Роман Кофман родился 15 июня 1936 года в Киеве. После окончания Киевской консерватории по классам скрипки и оперно-симфонического дирижирования с 1963 года он работал концертмейстером Киевского камерного оркестра, а в 1990 году возглавил коллектив в качестве главного дирижера.

В 2003–2008 годах Кофман занимал пост генерального музыкального директора Боннской оперы и руководил Бетховенским симфоническим оркестром в Германии. Вместе с коллективом он записал оратории Листа «Христос», удостоенную премии Echo Klassik, а еще всех симфоний Шостаковича. За работу в Бонне дирижер был награжден офицерским крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

С 2012 по 2019 год Кофман был главным дирижером Симфонического оркестра Национальной филармонии Украины, под его руководством цикл симфоний Моцарта впервые прозвучал в Украине. Газета The Telegraph называла его «одним из величайших в мире дирижеров-интерпретаторов» (цитата по Cezke Noviny).