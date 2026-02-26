Умер сыгравший в «Бригаде» и «Интернах» Владимир Довжик
На 58- году жизни умер актер Актер Владимир Довжик, сыгравший в сериалах «Интерны», «Склифосовский», «Бригада», фильме «Людмила Гурченко» (2015), сообщает театр «Человек», в котором артист служил с 1998 года.
«В 1998 г. он пополнил труппу театра «Человек», выступив как актер и режиссер спектаклей «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнив одну из главных ролей в спектакле «Искусство», — говорится в сообщении театра во «Вконтакте».
Учреждение не сообщило о месте и дате похорон.
Довжик исполнил более сотни киноролей. Например, в «Склифосовском» он сыграл нейрохирурга Юрия Михайловича Шейнмана, в «Бригаде» — юриста, в фильме об актрисе Гурченко — кинорежиссера Яна Фрида.
Актер также участвовал в съемках сериала «Живой Пушкин» (1999) с Леонидом Парфеновым, «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш», «Мамочки» (сериал 2015 — 2017), в фильме Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи» с Иваном Колесниковым, Сергеем Гармашем и Светланой Ходченковой.
Довжик родился в мае 1968 года, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина.
