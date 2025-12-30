 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер российский писатель Анатолий Королев

На 80-м году жизни умер автор романа «Быть Босхом» Анатолий Королев
Анатолий Королев
Анатолий Королев (Фото: Evgdurer / Wikipedia)

Российский писатель Анатолий Королев скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета.

«Ушел из жизни Анатолий Королев — один из самых значительных писателей второй половины ХХ века, преподаватель Литературного института, почетный профессор Пермского университета», — говорится в сообщении.

Анатолий Королев окончил филологический факультет Пермского университета, в 1970-х работал корреспондентом газеты «Молодая гвардия» и сценаристом документальных фильмов. В 1980 году переехал в Москву, окончил Высшие театральные курсы при ГИТИСе и занимался радиопьесами.

Среди наиболее известных произведений писателя — повесть «Гений местности», романы «Голова Гоголя», «Эрон», «Человек-язык» и «Быть Босхом».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
писатель Россия смерть
