Фицо заявил об отказе Зеленского от инспекции на нефтепроводе «Дружба»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался провести проверку неисправности на нефтепроводе «Дружба». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«Президент Зеленский отказался от такой инспекции, сославшись на негативную позицию украинских спецслужб», — написал он. Фицо уточнил, что переговоры с Зеленским дали ему понять, что Украина не заинтересована в восстановлении транзита нефти через ее территорию.

В ходе разговора Фицо попытался уточнить, когда восстановят транзит нефти через Украину в Словакию, а также постарался выяснить, будет ли он проводиться вообще. Фицо заявил, что его страна имеет право получать российскую нефть на основании договоров, подписанных с поставщиками, а также решений Евросоюза по использованию энергетического сырья из России до конца 2027 года.

Проверку нефтепровода согласовали между собой Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политики предложили создать инспекционную группу с экспертами, назначенными Еврокомиссией и странами Евросоюза. Им предложили определить реальное состояние нефтепровода и уровня ущерба, ему причиненного.

Орбан занял более категоричную позицию и заявил, что Зеленский лжет о повреждении нефтепровода. «Позвольте мне внести ясность: президент Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Они отказываются от инспекций и скрывают правду», — написал он в Х. 25 февраля он обратился к председателю Евросоюза Антониу Кошта с просьбой направить миссию для проверки нефтепровода.

О повреждении трубопровода «Дружба» и приостановке поставок нефти по нему в Венгрию и Словакию Министерство экономики Словакии сообщило 13 февраля. Через два дня Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия». Как писала «Европейская правда», Украина также предложила Евросоюзу временно задействовать нефтепровод Одесса — Броды вместо «Дружбы».

23 февраля Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по «Дружбе».