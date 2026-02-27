 Перейти к основному контенту
Reuters узнал, что Украина экспортировала свою нефть по «Дружбе»

Reuters: Украина экспортировала свою нефть по «Дружбе»
Киев до остановки поставок в январе ежемесячно закачивал около 40 тыс. т нефти, рассказал источник Reuters. Прокачка российской нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию остановлена из-за повреждений на украинской территории
Фото: Omar Marques / Getty Images

Трубопровод «Дружба» до остановки прокачки нефти использовался для прокачки не только российской, но и украинской нефти — в значительно меньшей степени, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По словам одного из собеседников, Киев до прекращения поставок ежемесячно закачивал в нефтепровод около 40 тыс. т нефти. Другие источники подтвердили наличие экспорта, но не назвали объем, отмечает агентство. Один из них также рассказал, что Украина за несколько месяцев до остановки закачивала нефть в трубопровод «Одесса — Броды» для поставок в Европу.

Приостановка поставок нефти в Венгрию и Словакию лишает Киев источника доходов, необходимых для сдерживания дефицита бюджета, указывает Reuters. По словам собеседников, если ситуация не изменится, это может вынудить страну прекратить добычу нефти.

В 2021 году Украина произвела около 1,7 млн т нефти. Она также импортировала значительные объемы, которые перерабатывались на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, а также на нескольких более мелких предприятиях. После начала боевых действий из-за отсутствия собственных нефтеперерабатывающих мощностей страна была вынуждена экспортировать нефть, и «Дружба» была единственным доступным маршрутом, пояснил источник.

Хорватия предложила замену «Дружбе» в поставках нефти в Венгрию
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

«Укрнафта», крупнейшая нефтяная компания Украины, отчиталась о добыче по итогам 2024 года 1,418 млн т нефти, сообщал «Интерфакс-Украина». Глава «Укрнафты» Богдан Кукура в феврале этого года сообщил, что в 2025-м компания увеличила добычу на 3,77%, его слова приводит LIGA.net.

«Дружба» — это система магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Трубопровод берет начало в Альметьевске (Татарстан), идет через Самару в Брянск, после чего в районе белорусского Мозыря разделяется на северную и южную ветки.

Первая — северная — проходит по территориям Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, ее мощность — 49,8 млн т в год. В районе города Унечи неподалеку от границы с Белоруссией и Украиной начинается нитка БТС-2 до Усть-Луги. Там же начинается ответвление Унеча — Полоцк (Белоруссия) — Мажейкяй (Литва) — Вентспилс (Латвия).

Основная линия идет через Польшу в Германию (Плоцк — Шведт — Лойна с ответвлениями до Гданьска и Ростока). Вторая (южная) нитка идет через Украину (Броды), где в районе Ужгорода раздваивается в сторону Венгрии («Дружба-2») и Словакии («Дружба-1» с ответвлениями до Чехии и Венгрии). Мощность южной нитки — 16,7 млн т в год).

Оператор российского участка (3950 км) — «Транснефть», украинского — «Укртранснафта», белорусского — «Гомельтранснефть Дружба», чешского — Mero, польского — PERN Przyjazn SA, венгерского — MOL, словацкого — Transpetrol AS.

Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена в феврале 2023 года из-за санкций ЕС. С тех пор по этому участку на германский НПЗ в городе Шведте поступает только казахстанская нефть. Венгрия, Словакия и Чехия, зависящие от российского сырья, добились исключения. В апреле 2025-го Чехия объявила, что полностью перешла на поставки нероссийской нефти по трансальпийскому трубопроводу TAL.

27 января венгерская MOL заявила о приостановке поставок нефти из России в Венгрию. 13 февраля о приостановке прокачки объявило Министерство экономики Словакии. Причиной стали повреждения на украинском участке. Для транзита нефти в эти страны Киев предлагал вместо «Дружбы» использовать трубопровод «Одесса — Броды» или же перевозить нефть морским путем. Прокачку планировалось возобновить 20 февраля, но с тех пор сроки несколько раз откладывались.

Словацкий премьер Роберт Фицо на этой неделе объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по «Дружбе».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Украина «Дружба» экспорт нефти Венгрия Словакия
