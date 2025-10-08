РЖД запустили новые вагоны СВ на рейсах в Ростов-на-Дону и Анапу

Новые вагоны СВ запустили в составах по маршрутам Ростов-на-Дону — Москва и Анапа — Москва. Купе оборудованы двухметровыми полками, а также мультимедийными экранами

Модернизированные вагоны СВ с двухметровыми полками начали курсировать на железных дорогах в России, сообщили в официальном новостном телеграм-канале РЖД.

«Сейчас увидеть их можно в некоторых составах поездов № 19/20 «Тихий Дон» Ростов-на-Дону — Москва и № 11/12 Анапа — Москва. В ближайшее время такие вагоны появятся уже во всех составах этих поездов», — говорится в сообщении.

В каждом таком вагоне восемь купе, оборудованных в числе прочего USB-разъемами, мультимедийными экранами, закрытыми полками для ручной клади, местами для верхней одежды и кнопкой вызова проводника.

Длину спальных мест увеличили на 16 см — до двух метров. В санузле при каждом купе находится душевая с феном, гладильной доской и утюгом.

В будущем подобные вагоны появятся в поездах, курсирующих между столицей и Новороссийском, Белгородом, Саратовом, Тамбовом, Воронежем и Санкт-Петербургом.

РЖД представили новые вагоны на выставке «PRO//Движение.Экспо» в Петербурге в конце августа. В этом году планируется получить от производителя («Вагонреммаш») 28 таких вагонов.

СВ — это вагон с купе повышенной комфортности, в котором обычно две нижние полки. В интерьере такого вагона преобладает текстиль и мягкая обивка. Полки в вагонах СВ, как правило, шире плацкартных и стандартных купейных.