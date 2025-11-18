РЖД показали видео с новым увеличенным плацкартным вагоном

Video

«Российские железные дороги» (РЖД) в рамках выставки-форума «Транспорт России» показали макет нового плацкартного вагона с более широкими и длинными полками. Видео макета показала пресс-служба компании.

На кадрах — отсек со спальными местами плацкартного вагона габарита Т (5,26 м с учетом кондиционера на 3,38 м). Коридор в вагоне выглядит просторно. По данным разработчика, в отличие от популярного габарита 1-ВМ, длина вагона увеличена на 73 см, ширина — на 28 см.

Фото: Виктория Елетина / РБК

Каждое спальное место оснастили шторками и индивидуальным воздуховодом. Для пассажиров также предусмотрены столики, персональные светильники, розетки — USB и классические на 220 Вольт.

Габариты поперечных полок увеличены на 14 см в длину и на 3 см в ширину, а боковых — на 10 см в длину и 4 см в ширину.

Общая вместимость вагона увеличена с 54 до 58 мест. Его также дополнили двумя санузлами и душевой кабиной.