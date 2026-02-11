Белозеров назвал главную задачу для РЖД на 2026 год

Ключевая задача РЖД на текущий год — операционная эффективность, которая должна быть обеспечена «соответствующей погрузкой», заявил глава холдинга Олег Белозеров. По прогнозам компании, она должна показать рост в 2026-м

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Инвестпрограмма РЖД в 2025 году реализована в объеме более 860 млрд руб. при утвержденном в конце 2024 года объеме 890,9 млрд руб., сообщил в ходе итогового заседания правления РЖД гендиректор холдинга Олег Белозеров в среду, 11 февраля.

«РЖД сохраняют принцип опережающего роста доходов над расходами», — заявил он. Финансовый результат работы компании «положительный». «Мы работаем с прибылью 14 млрд руб. (против 13,9 млрд руб. годом ранее, согласно отчетности компании по РСБУ. — РБК)», — заявил Белозеров. Оптимизация операционных расходов, как следует из презентации главы РЖД, составила 146 млрд руб.

По словам источника РБК, близкого к РЖД, в условиях дефицита источников финансирования, вызванного в том числе снижением погрузки (в годовом выражении она упала на 5,6%, до 1,116 млрд т), итоговый размер инвестпрограммы в компании оценивают «как достаточно высокий».

Уровень EBIDTA выполнен в объеме 984,2 млрд руб., что превышает показатель предыдущего года на 16,3%, отметил Белозеров. Применены новые инструменты заимствования в небанковском секторе в объеме 475 млрд руб. Ключевой показатель долговой нагрузки по критерию чистый долг / EBIDTA выполнен «с улучшением к директивному уровню» (предполагался на уровне 3,5х, плановый показатель — 3,9х) и составил 3,4х.

«Дополнительно отмечу ввод основных фондов (к нему относятся различные железнодорожные объекты — пути, мосты, туннели, станции, в том числе построенные ранее, но введенные в эксплуатацию в прошедшем году. — РБК). Совместная работа строительного комплекса и финансово-экономического блока компании вышла на качественно новый уровень. Объем ввода составил около 1,1 трлн руб. Это исторический рекорд для РЖД», — сказал глава компании.

Ключевая задача РЖД на текущий год — операционная эффективность, которая должна быть обеспечена «соответствующей погрузкой», заключил Белозеров. По прогнозам компании, погрузка в 2026 году должна составить 1,132 млрд т (в 2025-м — 1,116 млрд т), суммарные доходы — почти 3 трлн руб.

Как заявил в ходе заседания вице-премьер Виталий Савельев, курирующий транспорт, по итогам первого месяца года план по объему грузоперевозок «уже не исполнен» (в январе год к году показатель снизился на 4%, до 89,3 млн т из-за сохраняющегося «спада активности в угольном и металлургическом секторах». — РБК). Ввиду этого, сказал Савельев, необходимо направить «все усилия коллектива РЖД» как минимум на выполнение «плановых заданий». «Минтранс взял на себя обязательство изыскать 65 млрд руб. бюджетных средств для поддержки РЖД. Это значит, что перед компанией стоит задача наращивать объемы погрузки сверх плана», — заключил он.

По данным источников Reuters, по итогам 2025 года долг РЖД оценивается примерно в 4 трлн руб. (по итогам девяти месяцев 2025-го он, согласно отчетности компании, составлял почти 3,5 трлн руб. — РБК), на уплату процентов компания может потратить 688 млрд руб. Как тогда же стало известно РБК, правительство готовит меры поддержки для холдинга, включающие в себя ряд тарифных и финансовых решений, среди которых перенос уплаты процентов, фиксация стоимости кредитов и другие. Некоторые из них, согласно информации источника, близкого к РЖД, зафиксированы в инвестпрограмме на этот год, которая утверждена в объеме 713,6 млрд руб., на 20% меньше, чем в 2025-м. Также, по его данным, отношение чистый долг / EBIDTA заложено на уровне не более 4.

Дополнительно решено реализовать непрофильную недвижимость не менее чем на 8,5 млрд руб., продать помещения в Moscow Towers без убытков для РЖД и Федеральную грузовую компанию, подконтрольного РЖД оператора подвижного состава с крупнейшим в России парком грузовых вагонов, по версии рейтинга Infoline Rail Russia Top. Доход от последней сделки ожидается на уровне 44 млрд руб.