Бизнес⁠,
0

РЖД в четыре раза увеличил стартовую цену Рижского вокзала

Вокзал планируют выставить на торги в марте с начальной ценой в 4 млрд руб. В 2024 году его оценили примерно в 1 млрд руб. В РЖД отметили, что на территории объекта можно реализовать «интересные концепции»
РЖД
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
РЖД планирует выставить Рижский вокзал на торги в марте, стартовая цена — 4 млрд руб с учетом НДС. Об этом в ходе конференции «Корпоративное имущество РЖД: ресурс развития городов» сообщила Анастасия Котковская, первый замначальника Департамента корпоративного имущества РЖД, передал корреспондент РБК. 

«Территория позволяет реализовать интересные концепции. Мы бережем этот вокзал, мы жаждем, чтобы у него была новая жизнь, и относимся к нему с большим уважением и заботой», — заключила Котковская, напомнив о примерах из мирового опыта, когда вокзалы преобразовывали в гостиничные комплексы, библиотеки и другие объекты.

Она уточнила, что актив представлен двумя зданиями общей площадью 7,7 тыс. квадратных метров. Речь идет о самом вокзале и прилегающем здании. Вместе с ними идет участок на 1,4 га, который передадут в субаренду.

Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Бизнес
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

В 2024 году здание Рижского вокзала оценивали в 1 млрд руб., сообщал источник РБК, знакомый с повесткой собрания совета директоров холдинга. Тогда собеседник, близкий к госкомпании, уточнил, что срок и процедуру сделки должно утвердить правительство.

Позднее в РЖД официально подтвердили возможность продажи вокзала на торгах. Пресс-служба компании сообщала, что это позволит «интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе», а также создать привлекательную общественную зону для жителей Москвы и туристов.

В феврале 2026 года правительство дало разрешение на продажу. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Миушстина, начальную цену должны были установить «в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика». 

Рижский вокзал построен в неорусском стиле. Его открыли в 1901 году. Тогда он назывался Виндавским — в честь латвийского города Виндава (сейчас — Вентспилс), с которым соединяла Москву железная дорога. В 1930 году вокзал переименовали в Балтийский, в 1942-м он стал Ржевским, а в 1946 году — Рижским.

В 2021-м ансамбль Рижского вокзала был включен в реестр объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения.

Авторы
Теги
Романов Илья, Виктория Елетина Виктория Елетина
Рижский вокзал РЖД торги
