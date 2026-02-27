Афганистан начал операцию против Пакистана. Видео

Video

Военные Афганистана начали операцию против Пакистана в нескольких районах на границе между двумя странами. Видео распространил афганский телеканал TOLOnews.

На записи слышны звуки стрельбы и видны вспышки от разорвавшихся снарядов. По данным телеканала, афганские военные захватили восемь постов пакистанских сил в районе Гората, провинции Нангархар, провинции Кунар, по другую сторону линии Дюранда, по которой проходит граница между странами.

В ответ Пакистан нанес удары по Афганистану. Ночью 27 февраля в Кабуле прогремел мощный взрыв, после которого раздалась стрельба и были слышны звуки самолетов. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад объявляет «открытую войну» правительству талибов в Афганистане.

МИД России призвал стороны прекратить вооруженные столкновения и перейти к переговорам. Советник министра иностранных дел Замир Кабулов заявил, что Москва готова стать посредником между странами.