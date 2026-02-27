 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Афганистан начал операцию против Пакистана. Видео

Появилось видео операции Афганистана против Пакистана

Афганистан начал операцию против Пакистана. Видео
Video

Военные Афганистана начали операцию против Пакистана в нескольких районах на границе между двумя странами. Видео распространил афганский телеканал TOLOnews.

На записи слышны звуки стрельбы и видны вспышки от разорвавшихся снарядов. По данным телеканала, афганские военные захватили восемь постов пакистанских сил в районе Гората, провинции Нангархар, провинции Кунар, по другую сторону линии Дюранда, по которой проходит граница между странами.

В ответ Пакистан нанес удары по Афганистану. Ночью 27 февраля в Кабуле прогремел мощный взрыв, после которого раздалась стрельба и были слышны звуки самолетов. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад объявляет «открытую войну» правительству талибов в Афганистане.

Geo узнал об ударе Пакистана по крупному складу боеприпасов в Афганистане
Политика
Фото:Reuters

МИД России призвал стороны прекратить вооруженные столкновения и перейти к переговорам. Советник министра иностранных дел Замир Кабулов заявил, что Москва готова стать посредником между странами.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Афганистан Пакистан операции
Материалы по теме
МИД призвал Пакистан и Афганистан к переговорам вместо боев
Политика
Глава делового центра в Афганистане рассказал об обстановке в Кабуле
Политика
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Афганистан назвал цели своих ударов в Пакистане Политика, 13:17
Вертолет отправили на поиск пропавших в Пермском крае туристов Общество, 13:14
Шесть российских аэропортов закрыли для полетов Политика, 13:14
Триумф Керри и выкрики в адрес Бардо: как прошла кинопремия «Сезар» Общество, 13:13 
Песков фразой «не сулят ничего хорошего» оценил бои на границе Пакистана Политика, 13:12
Кремль обратился к Анкаре из-за угрозы подрыва «Турецкого потока» Политика, 13:11
В Кремле сообщили, когда назовут дату следующих переговоров Политика, 13:09
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Основатель Wikipedia спрогнозировал биткоин ниже $10 тыс. Крипто, 13:07
Сборная России сыграет против Мали в Санкт-Петербурге Спорт, 13:07
Выживает подготовленный. 6 принципов работы в b2b Образование, 13:04
Фигуристка Хендрикс не примет участия в чемпионате мира после Олимпиады Спорт, 13:01
Афганистан начал операцию против Пакистана. Видео Политика, 12:58
Названы округа России с наибольшим объемом строительства частных домов Недвижимость, 12:57
Минобороны отчиталось о массированных и групповых ударах по Украине Политика, 12:57