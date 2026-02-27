Сожительницу подозреваемого в похищении 9-летней девочки задержали
В Смоленске задержали сожительницу мужчины, подозреваемого в похищении девятилетней девочки, сообщили правоохранительные органы, передает «РИА Новости».
«Сожительница фигуранта также задержана», — сказал собеседник агентства.
В квартире сожительницы, расположенной в доме на улице Маршала Еременко, мужчина незаконно удерживал девочку девяти лет на протяжении почти трех суток.
Девочка 2016 года рождения пропала 24 февраля. Она вышла на прогулку с собакой и не вернулась домой. Ребенка нашли 26 февраля в квартире одного из домов Заднепровского района Смоленска. Вместе с ней находился мужчина 1983 года рождения.
Девочку обнаружили с помощью результатов генетической экспертизы биологических материалов, найденных в салоне машины похитителя. Насильственных действий в отношении ребенка не совершалось, как писало «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека (ст. 126 Уголовного кодекса), максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
При задержании мужчина пытался оказать сопротивление, но сотрудники уголовного розыска пресекли его действия, сообщили ранее в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.
