Сожительницу подозреваемого в похищении 9-летней девочки задержали

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Смоленске задержали сожительницу мужчины, подозреваемого в похищении девятилетней девочки, сообщили правоохранительные органы, передает «РИА Новости».

«Сожительница фигуранта также задержана», — сказал собеседник агентства.

В квартире сожительницы, расположенной в доме на улице Маршала Еременко, мужчина незаконно удерживал девочку девяти лет на протяжении почти трех суток.

Девочка 2016 года рождения пропала 24 февраля. Она вышла на прогулку с собакой и не вернулась домой. Ребенка нашли 26 февраля в квартире одного из домов Заднепровского района Смоленска. Вместе с ней находился мужчина 1983 года рождения.

Девочку обнаружили с помощью результатов генетической экспертизы биологических материалов, найденных в салоне машины похитителя. Насильственных действий в отношении ребенка не совершалось, как писало «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека (ст. 126 Уголовного кодекса), максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

При задержании мужчина пытался оказать сопротивление, но сотрудники уголовного розыска пресекли его действия, сообщили ранее в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.