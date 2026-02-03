Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге в суде признал свою вину

Петр Жилкин (Фото: СК России)

В Октябрьский районный суд Петербурга поступило ходатайство следствия об аресте Петра Жилкина, обвиняемого в похищении и убийстве девятилетнего мальчика, сообщила в телеграм-канале объединенная пресс-служба судов города. В ходе слушаний по мере пресечения Жилкин признал свою вину.

Ранее его задержали в Псковской области, мужчина признался в убийстве ребенка. Тело мальчика обнаружили 3 февраля в Ломоносовском районе Ленинградской области примерно в 10 км от дома Жилкина.

Ребенок пропал 30 января. После того как камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он сел в автомобиль мужчины у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе, его местонахождение оставалось неизвестным. В поисках мальчика принимали участие сотрудники полиции и более 200 волонтеров.

По данным Следственного комитета, убийство ребенка произошло в автомобиле мужчины, ранее они были знакомы. Мальчик получил удар кулаком по голове, от которого скончался на месте.