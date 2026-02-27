 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Пропавшую в Смоленске девочку нашли с помощью генетической экспертизы

Пропавшую в Смоленске девочку нашли с помощью генетической экспертизы
Video

Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку в том числе благодаря результатам генетической экспертизы биологических материалов, найденных в салоне машины похитителя, сообщили в СК.

Уточняется, что в рамках расследования отрабатывалась версия о причастности к водителя автомобиля, который был зафиксирован на камере видеонаблюдения в районе, где пропал ребенок.

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение автомобиля. Машина была детально осмотрена, изъяты представляющие интерес следы и объекты. Они были направлены на судебно-генетические экспертизы. Результаты экспертизы подтвердили причастность фигуранта к похищению девочки», — говорится в сообщении.

Материал дополняется

