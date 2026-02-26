 Перейти к основному контенту
В Смоленске нашли пропавшую девятилетнюю девочку

Смоленск
Смоленск (Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС)

Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка найдена живой, сообщает в телеграм-канале поисково-спасательный отряд «Сальвар».

«Найдена! Жива!», — говорится в сообщении.

Факт обнаружения девочки РБК подтвердили в поисковом отряде. «Найдена, жива. Пока без подробностей», — сообщили там.

В Следственном комитете РБК добавили, что правоохранители задержали подозреваемого в похищении ребенка, с ним работают следователи.

К поискам пропавшей в Смоленске девочки подключились 200 человек
Общество
Фото:ПСО «Сальвар» Смоленская область

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, девочку нашли в квартире одного из домов на в Заднепровском районе Смоленска. Там вместе с ней находился мужчина 1983 года рождения.

Девочка 2016 года рождения пропала 24 февраля. Она вышла из квартиры, чтобы выгулять собаку, но домой так и не вернулась. К поиску девочки присоединились более 200 человек: примерно 50 волонтеров «Сальвара» и больше 150 граждан - добровольцев. По факту исчезновения СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

