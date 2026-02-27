Похитивший девочку в Смоленске оказал сопротивление при задержании

Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске сопротивлялся при задержании

Фото: СК России

Подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске пытался оказать сопротивление при задержании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

«Он пытался оказать сопротивление, но попытки были пресечены сотрудниками уголовного розыска», — пояснили в ведомстве.

Девочка 2016 года рождения пропала 24 февраля. Она вышла на прогулку с собакой, но домой так и не вернулась. Школьницу нашли 26 февраля в квартире одного из домов в Заднепровском районе Смоленска. Вместе с ней там находился мужчина 1983 года рождения.

Девочку обнаружили благодаря результатам генетической экспертизы биологических материалов, найденных в салоне машины похитителя. «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что насильственных действий в отношении похищенной не совершалось.

Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека (ст. 126 Уголовного кодекса), максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. СК запросит арест подозреваемого.