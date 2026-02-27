Глава делового центра в Афганистане рассказал об обстановке в Кабуле

Хабибуллин: после ночных взрывов в центре Кабула в городе паники нет

Рустам Хабибуллин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

После ночных взрывов в центре Кабула в городе паники нет, работают магазины и рынки, рассказал Радио РБК руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«Конечно, никто не спал, но народ как-то сдержанно отреагировал. <…> Все уже бдительные, то есть народ уж тоже переживает, и разные разговоры идут, разные слухи, народу тоже интересно поговорить», — пояснил он.

По его словам, атака Пакистана не сказалась на инфраструктуре города. «Мы очень надеемся, что будет примирение, и все остановится, и не пойдет дальше. В войну превратится, а там уже это никому не интересно, это никому не выгодно, и в плане бизнеса тоже», — отметил Хабибуллин.

Вечером 26 февраля на пакистано-афганской границе возобновились бои. Афганистан заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние авиаудары Пакистана. Ночью взрыв прогремел и в Кабуле, после чего раздалась стрельба и были слышны звуки самолетов.

Утром 27 февраля Минобороны Афганистана объявило о завершении операции, сообщив о гибели 55 пакистанских военных, захвате двух баз и 19 погранпостов. По данным пакистанской стороны, в ходе боевых действий погибли 133 афганских военных и уничтожено порядка 80 единиц боевой техники.

Афганистан и Пакистан c 1947 года, когда второй получил независимость после раздела Британской Индии, ведут пограничный спор. Граница между двумя странами проходит по так называемой линии Дюранда протяженностью 2,6 тыс. км, установленной соглашением 1893 года: его заключили афганский эмир Абдур-Рахманом Ханом и представитель Британской Индии сэр Мортимер Дюранд. У Исламабада претензий к линии Дюранда нет. Однако Кабул считает, что это колониальная граница, которая лишила Афганистан части исторических пуштунских территорий. Ни одно афганское правительство границу по линии Дюранда не признавало.