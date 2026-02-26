Афганистан назвал первые итоги операции против Пакистана

Афганские военные начали крупную операцию против Пакистана на линии Дюранда, заявив о захвате нескольких пакистанских постов. В Исламабаде утверждают, что атака была отражена, а десятки афганских солдат погибли

Забиулла Муджахид (Фото: Saifurahman Safi / XinHua / Global Look Press)

Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат заявил, что силы Афганистана захватили одну базу и 19 контрольно-пропускных постов Пакистана вдоль границы, передает Tolo News в X. По его данным, убито 55 военных пакистана

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что афганские военные захватили 15 постов, принадлежащих Пакистану, и отметил, что в результате операции было убито «большое количество» пакистанских солдат, некоторые взяты в плен.

До этого источники сообщали афганскому телеканалу о захвате 20 постов Пакистана силами «Талибана». Источник в афганских вооруженных силах сообщил телеканалу Al Jazeera, что были убиты 10 пакистанских солдат и захвачены 13 аванпостов.

Пакистанский телеканал Geo News пишет со ссылкой на источники в силовых структурах, что попытки талибов атаковать блокпосты пакистанских сил безопасности с помощью квадрокоптеров «провалились», а все квадрокоптеры были сбиты. В службах безопасности также сообщили, что 44 военных Афганистана были убиты вдоль пакистано-афганской границы после «неспровоцированных трансграничных нападений на пакистанские позиции».

Tolo News пишет, что пакистанские силы в настоящее время наносят удары по гражданским районам в Данд-Ав-Патан в провинции Пактия на востоке Афганистана, и многие семьи вынуждены покидать свои дома.

Вечером 26 февраля афганские военные начали операции против Пакистана на линии Дюранда — в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах в ответ на атаки Пакистана. По словам Муджахида, военная операция началась в ответ на преступления и мятежи, совершенные пакистанскими военными кругами.

Вооруженные столкновения в приграничной зоне между Пакистаном и Афганистаном произошли двумя днями ранее. Стороны обвинили в открытии огня друг друга. В минувшие выходные Пакистан также нанес авиаудары по Афганистану, по информации Исламбада, уничтожено не менее 80 боевиков, в Кабеле заявили об ударах по религиозной школе и жилым домам — только в Нангархаре жертвами стали не менее 17 человек.

Исламабад обвиняет Кабул в бездействии против вооруженных группировок, совершающих нападения в Пакистане, что правительство талибов отрицает.

Афганистан и Пакистан c 1947 года, когда второй получил независимость после раздела Британской Индии, ведут пограничный спор. Граница между двумя странами проходит по так называемой линии Дюранда протяженностью 2,6 тыс. км, установленной соглашением 1893 года: его заключили афганский эмир Абдур-Рахманом Ханом и представитель Британской Индии сэр Мортимер Дюранд. У Исламабада претензий к линии Дюранда нет. Однако Кабул считает, что это колониальная граница, которая лишила Афганистан части исторических пуштунских территорий. Ни одно афганское правительство границу по линии Дюранда не признавало.