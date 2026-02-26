 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Смоленске задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В Смоленске установили и задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки, пропавшей несколько дней назад, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета в мессенджере Max.

В задержании принимали участие следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД.

С подозреваемым работают следователи.

По информации официального представителя МВД Ирины Волк, девочку нашли в квартире дома на территории Заднепровского района города, вместе с ней находился мужчина 1983 года рождения.

«Жизни ребенка ничто не угрожает», — написала Волк в телеграм-канале.

К поискам пропавшей в Смоленске девочки подключились 200 человек
Общество
Фото:ПСО «Сальвар» Смоленская область

Школьница пропала 24 февраля — девочка вышла из дома, чтобы выгулять собаку, но обратно не вернулась. В поисках ребенка принимали участие 50 волонтеров поисково-спасательного отряда «Сальвар» и более 150 местных жителей.

В четверг, 26 февраля, «Сальвар» сообщил, что девочку нашли живой.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Смоленск похищение ребенок задержание
Материалы по теме
К поискам пропавшей в Смоленске девочки подключились 200 человек
Общество
В Смоленске нашли пропавшую девятилетнюю девочку
Общество
Одну из пропавших в Нижнем Тагиле школьниц нашли
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Хет-трик Филина помог «Спартаку» победить «Адмирал» Спорт, 21:56
Apple сообщила об одобрении iPhone для работы с секретными данными НАТО Технологии и медиа, 21:56
Глава МИД Омана сообщил о «прогрессе» на переговорах США и Ирана Политика, 21:53
«Динамо» победило СКА и вышло в плей-офф КХЛ Спорт, 21:53
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
Российский борец стал чемпионом турнира UWW в Албании Спорт, 21:51
Военные заявили о перехвате дрона, летевшего к атомному авианосцу Франции Политика, 21:43
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Полиция задержала девять человек после конфликта в московском ТЦ Общество, 21:43
Клинтон призвала вызвать на допрос Трампа из-за его связи с Эпштейном Политика, 21:40
Bloomberg показал на снимках, как Иран готовит ядерные объекты к ударам Политика, 21:39
Итальянский гольфист упал в шахту лифта перед чемпионатом в ЮАР Спорт, 21:34
В Удмуртии крыша рухнула под тяжестью снега. Видео Общество, 21:30
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
Axios узнал о разочаровании Уиткоффа из-за переговоров с Ираном в Женеве Политика, 21:25