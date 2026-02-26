В Смоленске задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки
В Смоленске установили и задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки, пропавшей несколько дней назад, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета в мессенджере Max.
В задержании принимали участие следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД.
С подозреваемым работают следователи.
По информации официального представителя МВД Ирины Волк, девочку нашли в квартире дома на территории Заднепровского района города, вместе с ней находился мужчина 1983 года рождения.
«Жизни ребенка ничто не угрожает», — написала Волк в телеграм-канале.
Школьница пропала 24 февраля — девочка вышла из дома, чтобы выгулять собаку, но обратно не вернулась. В поисках ребенка принимали участие 50 волонтеров поисково-спасательного отряда «Сальвар» и более 150 местных жителей.
В четверг, 26 февраля, «Сальвар» сообщил, что девочку нашли живой.
