В Смоленске задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В Смоленске установили и задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки, пропавшей несколько дней назад, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета в мессенджере Max.

В задержании принимали участие следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД.

С подозреваемым работают следователи.

По информации официального представителя МВД Ирины Волк, девочку нашли в квартире дома на территории Заднепровского района города, вместе с ней находился мужчина 1983 года рождения.

«Жизни ребенка ничто не угрожает», — написала Волк в телеграм-канале.

Школьница пропала 24 февраля — девочка вышла из дома, чтобы выгулять собаку, но обратно не вернулась. В поисках ребенка принимали участие 50 волонтеров поисково-спасательного отряда «Сальвар» и более 150 местных жителей.

В четверг, 26 февраля, «Сальвар» сообщил, что девочку нашли живой.