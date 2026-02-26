«РИА Новости» узнало о состоянии девочки, найденной в Смоленске
Найденная в Смоленске девятилетняя девочка в порядке, сообщили «РИА Новости» в поисковом отряде «Сальвар».
«Можем сказать, что с девочкой все хорошо», — сообщил собеседник агентства.
Насильственных действий в отношении похищенной девочки не совершалось, рассказал агентству источник в силовых структурах.
Похищенного ребенка нашли в квартире неподалеку от ее дома, вместе с ней там был мужчина 1983 года рождения, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Факт обнаружения девочки РБК подтвердили в поисковом отряде.
Подозреваемый в похищении ребенка задержан, возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что девочка 2016 года рождения пропала в Смоленске 24 февраля. Она вышла из квартиры, чтобы выгулять собаку, но домой так и не вернулась. Ее искали более 200 человек.
