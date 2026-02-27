Появились кадры с найденной после пропажи девятилетней девочкой

Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку, сообщила пресс-служба МВД и поделилась видеозаписью.

На ней видно выходящую из многоэтажного дома девочку, держащую в руках плюшевую игрушку. Также правоохранители показали и задержанного по обвинению в похищении ребенка 43-летнего мужчину — на кадрах он лежит в наручниках лицом в пол.

Девочка пропала 24 февраля — она вышла из квартиры, чтобы выгулять собаку, но домой так и не вернулась. Нашли ее только спустя два дня, поисковой отряд «Сальвар» заверил, что с ребенком все в порядке.

Действия мужчины квалифицировали как похищение человека (ст. 126 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.