Появились кадры с найденной после пропажи девятилетней девочкой
Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку, сообщила пресс-служба МВД и поделилась видеозаписью.
На ней видно выходящую из многоэтажного дома девочку, держащую в руках плюшевую игрушку. Также правоохранители показали и задержанного по обвинению в похищении ребенка 43-летнего мужчину — на кадрах он лежит в наручниках лицом в пол.
Девочка пропала 24 февраля — она вышла из квартиры, чтобы выгулять собаку, но домой так и не вернулась. Нашли ее только спустя два дня, поисковой отряд «Сальвар» заверил, что с ребенком все в порядке.
Действия мужчины квалифицировали как похищение человека (ст. 126 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.
