К поискам пропавшей в Смоленске девочки подключились 200 человек

В поисках пропавшей в Смоленске девятилетней девочки приняли участие 200 человек

Фото: ПСО «Сальвар» Смоленская область

В поисках пропавшей в Смоленске девятилетней девочки накануне приняли участие 200 человек, сообщила ТАСС координатор поисково-спасательного отряда «Сальвар» Анна Жойкина.

Большую часть отряда составили неравнодушные граждане, а не волонтеры организации.

«Накануне в поисковой операции были задействованы более 50 волонтеров «Сальвара» и свыше 150 неравнодушных местных жителей», — сказала она.

Утром 24 февраля девочка вышла из квартиры, чтобы выгулять собаку, но домой так и не вернулась. Как пишет SHOT, мать обнаружила ее исчезновение, когда выглянула в окно и увидела там только домашнего питомца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.

Жойкина сообщила, что накануне добровольцы вели поиски преимущественно в районе, где жила девочка, сегодня они будут расширять зону работы.

РБК обратился за комментарием в ПСО «Сальвар» и к информационному координатору отряда Анне Жойкиной.