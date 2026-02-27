Axios узнал, что Трамп заслушал доклад Пентагона о вариантах по Ирану

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер представил американскому президенту Дональду Трампу возможные варианты военных действий в отношении Ирана, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

В заседании также участвовал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Как пишет Axios, он не был приглашен на встречи, созванные президентом по Ирану, и не разговаривал с ним с начала января.

«Доклад, который Трамп получил от командующего Центральным командованием США, указывает на то, что он близок к принятию решения о военной операции», — говорится в публикации.

Накануне в Женеве завершился третий раунд американо-иранских переговоров по ядерному досье. Они прошли в два этапа — утром и вечером.

Министр иностранных дел Омана, в посольстве которого проводили встречи, Бадр Бин Хамад аль-Бусаиди по итогам обсуждений сообщил о достижении значительного прогресса и анонсировал возобновление переговоров после «консультаций в столицах».

Как со ссылкой на источник написал Равид, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, участвующие в переговорах, были разочарованы тем, что услышали в ходе утренней встречи с иранскими делегатами.

За последнее время США стянули к берегам Ирана значительные силы, а также начали выводить свои войска с баз на Ближнем Востоке. Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем», если тот не пойдет на сделку.

Как со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal, Вашингтон потребовал ликвидировать три ядерных объекта Тегерана в Фордо, Натанзе и Исфахане и отдать США весь запас обогащенного урана, Тегеран отверг эти условия.