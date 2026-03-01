Новые законы в России

Вступили в силу новые правила обучения в автошколах

С 1 марта начала действовать измененная программа для обучающихся вождению. Она была утверждена приказом Минпросвещения и будет действовать до 1 марта 2032 года.

Согласно поправкам:

  • Автошколам позволили преподавать теоретическую часть дистанционно. Учебные заведения будут использовать специальный софт, фиксирующий успеваемость и дающий доступ к учебным материалам. Однако школы могут проводить занятия и в привычном очном формате.
  • Кроме того, в теорию добавили правила взаимодействия на дороге с гражданами на средствах индивидуальной мобильности, правила использования электронных документов, например цифровых прав или полиса ОСАГО. В учебном курсе внимание также уделили вопросами опасного вождения.
  • Еще одно нововведение — увеличение количества часов при обучении на права категории В с 38 до 42 часов. Кроме того, желающие получить права категории C и D, а также таксисты (категория B) смогут обучаться не только в автошколе, но и в «организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы». Речь идет о таксопарках или профильных транспортных комбинатах.

Новые правила позволят достичь целей, поставленных президентом России, а именно снизить к 2030 году число погибших в ДТП в полтора раза, а к 2036 году — в два раза по сравнению с 2023 годом, считает зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

В ноябре прошлого года Госдума приняла законопроект о рейтинговании автошкол. МВД предлагало оценивать их по числу ДТП с участием выпускников, а также по количеству учеников, сдавших экзамен с первого раза. Эксперты критиковали предложенные методы оценки и назвали их необъективными.

