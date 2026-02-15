Юристы оценили идею оценивать автошколы по погибшим в ДТП выпускникам

Опрошенные РБК эксперты считают, что критерии оценки автошкол, основанные на числе ДТП с участием выпускников и количестве «отличников», необъективны. По их мнению, повысить эффективность обучения поможет строгий регламент работы

Критерии составления рейтинга автошкол, предложенные МВД, не учитывают существующие данные о ДТП и не являются объективными, считают опрошенные РБК эксперты.

«Само рекомендование — это нужная вещь. Единственное, что критерии оценки, которые выставило МВД, смущают профессиональное сообщество. Почему? Потому что нет причинно-следственной связи между качеством подготовки и непосредственно ДТП и экзаменом», — прокомментировал инициативу главный эксперт национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин.

Речь идет о проекте, который 4 февраля опубликовало МВД. В нем описываются критерии оценки эффективности автошкол. Авторы инициативы предлагают оценивать работу школ вождения по результатам реализуемых ими образовательных программам. Планируется учитывать долю водителей, сдавших экзамен с первой попытки, а также число ДТП, виновниками которых стали бывшие ученики автошколы. В настоящий момент идет независимая антикоррупционная экспертиза проекта. Также ведутся общественные обсуждения текста инициативы. В ноябре Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект об оценке качества обучения в автошколах. Предлагается создать рейтинг организаций, обучающих вождению и разместить его на специальном ресурсе, чтобы граждане могли узнать информацию о той или иной автошколе и оставить на нее отзыв.

По его словам, нельзя гарантировать, что после выпуска ученик будет соблюдать правила ПДД, как бы хорошо его ни готовили в автошколе. «Никто не может, так сказать, гарантировать, что кто-то из выпускников, например, в пьяном состоянии не выйдет на встречную полосу и кого-нибудь там не собьет», — поясняет эксперт.

Кроме того, продолжает Лыткин, многолетняя уголовная практика не подтверждает, что существует связь между ДТП и качеством обучения. Кроме того, многие выпускники автошкол сразу после получения водительского удостоверения «кладут его на полку» и не водят автомобиль, чтобы за счет большего стажа получить меньший коэффициент при расчете ОСАГО. Фактически они как водители в дорожном движении не участвуют.

«Самое интересное, что автошколы не осуществляют допуск к участию в дорожном движении. У нас экзамены где и кто проводит? Госавтоинспекция? Водительское удостоверение кто дает после экзаменов и принимает решение о допуске к участию в дорожном движении? Госавтоинспекция. Кто осуществляет контрольный надзор в сфере дорожного движения? Служба ДПС ГАИ. Соответственно, какая здесь связь между образовательным учреждением и конкретным ДТП?» — добавил эксперт.

Лыткин считает, что своим предложением МВД откроет «ящик Пандоры» и последствия могут затронуть любое образовательное учреждение, занимающееся профессиональным обучением. «Например, подготовка автокрановщиков. Если кто-то что-то сделал неправильно, есть пострадавшие, то причем здесь образовательное учреждение? Ну, если по логике идти, возьмем любой медицинский вуз или среднее профессиональное учреждение медицинское, где всегда будут у каждого врача недостатки по лечению и прочее», — объясняет он.

По словам эксперта, судить автошколы по числу «отличников» тоже необъективно. Сегодня не существует единого регламента приема экзамена. Раньше практическая часть проходила на специальной площадке, существовали четкие критерии, сейчас же практический экзамен сдают в городе, в условиях живого трафика. Время года, погода, загруженность дороги — все эти условия влияют на оценку. Одному ученику может повезти, другого отправят на пересдачу.

С 1 апреля 2024 года ученикам во время практического экзамена по вождению разрешили чаще ошибаться: сумму штрафных баллов, при наборе которой кандидата отправляют на пересдачу, увеличили с пяти до семи. По данным ГИБДД, в 2024 году 15% учеников школ вождения сдали практический экзамен с первой попытки. В 2023 году этот показатель составлял 11%, в 2022-м — 13%.

«Если мы возьмем критерии оценки, которые предлагает МВД, чисто статистически, то я вам хочу сказать, что лучшие школы в стране будут на Чукотке. Потому что, если взять Москву, где самый большой рынок по подготовке водителей, и взять Чукотку, это большая разница. В таких маленьких регионах, где низкая аварийность с точки зрения количества и с точки зрения трафика, пропускной способности, там школы, я еще раз говорю, будут самые лучшие. Там ДТП бывает один-два в год, по статистике. Остальное — тундра, грубо говоря. Конечно, там и рисков меньше», — сообщил Лыткин.

Аналогичного мнения, что критерии оценки автошкол от МВД необъективны, придерживается директор учебного центра компании «Автодром — Тренинг» Вячеслав Максимычев. По его мнению, критерий, учитывающий количество учеников, сдавших экзамен с первого раза, повышает вероятность коррупции, так как экзамен принимает не компьютер, а инструктор. Кроме того, у самого экзаменатора есть субъективное мнение, его работа никак не контролируется. Максимычев в качестве положительного примера привел Германию.

По данным Европейской комиссии по мобильности и транспорту, в 2024 году уровень смертности на дорогах Германии составил 33 человека на миллион человек населения. В России в том же году было зарегистрировано 14,4 тыс. смертей в ДТП.

«В Германии экзамен принимает экзаменатор (представитель уполномоченной государством организации) и присутствующий в машине представитель автошколы. Все действия, фразы экзаменатора строго регламентированы, имеется понятная дорожная карта экзамена. Перечень испытаний на практике четко определен. Экзаменатор дает указания, экзаменуемый их выполняет. Представитель автошколы отмечает в экзаменационном листе (такой же, как у экзаменатора) пройденные задания и их выполнение. По окончании экзамена листы сверяются. И выносится итог: сдал, не сдал. Вы видели, чтобы у нас в экзаменационной машине сидел представитель автошкол? Я не слышал даже», — рассказал Максимычев.

Он добавил, что самого экзаменатора контролирует отдельная государственная надзирающая структура. Если на него часто жалуются или он выпадает из средних показателей качества, ему выдают предписание и увеличивают за ним контроль. Если он не проводит работу над ошибками — увольнение.

Александр Лыткин также рассказал РБК, что профессиональное сообщество и СМИ направляли МВД предложения, которые, по его мнению, были бы полезны и для улучшения качества обучения, и для рейтингования автошкол. Например, предлагалось обратить внимание на школы, которые ведут обучение с нарушениями лицензионных условий, будь то отсутствие заключения в ГАИ, и прочие нарушения, которые выявляют контрольно-надзорные органы (прокуратура, Рособрнадзор, департаменты образования в регионах и т.д.).

Сейчас проект приказа, которым вводятся новые критерии оценки, проходит общественное обсуждение, сообщили РБК в МВД России. «В связи с чем комментарии по данному факту полагаем преждевременными», — ответили РБК в ведомстве на просьбу прокомментировать критику в адрес разработанных критериев.

С 1 марта вступают в силу новые правила обучения в автошколе, которые будут действовать до 2032 года. Ключевое нововведение — увеличение обязательных часов при обучении на права категории B — с 38 до 42 часов. В теоретическую часть добавят правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Ученикам также будут рассказывать об опасном вождении и связанных с ним рисках.

По мнению зампреда комитета Госдумы по транспорту Павла Федяева, изменения помогут достичь целей, поставленных президентом России: снижение к 2030 году числа погибших в ДТП в полтора раза, а к 2036 году — в два раза по сравнению с 2023 годом.

По данным ГИБДД, в России на конец 2024 года действовало более 7,5 тыс. автошкол, из них 5,9 тыс. обучали водителей на категорию B.