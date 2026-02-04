 Перейти к основному контенту
МВД разработало критерии оценки эффективности автошкол

МВД подготовило критерии оценки работы автошкол. Среди них — учет числа смертельных ДТП, случившихся по вине бывших учеников образовательного учреждения. Инициатива принадлежит Мишустину
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
МВД подготовило проект, в котором описываются критерии оценки работы автошкол. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Инициатива коснется организаций, которые обучают водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий. Оценке будут подлежать результаты реализации основных программ профессионального обучения водителей.

В частности, среди критериев — доля кандидатов в водители, которые сдали экзамены с первой попытки, а также учет числа смертельных ДТП, случившихся по вине бывших учеников учреждения.

Формирование перечня показателей и проведение оценки эффективности предполагается осуществлять один раз в год. Срок подведения итогов установлен не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

В настоящий момент идет независимая антикоррупционная экспертиза проекта. Также ведутся общественные обсуждения текста инициативы.

Законопроект об оценке качества обучения в автошколах Госдума приняла во втором и третьем чтениях 14 ноября прошлого года.

С инициативой оценивать качество обучения в автошколе по числу ДТП, в которые попали ученики конкретной школы, в феврале 2025 года выступил премьер Михаил Мишустин.

По данным ГИБДД, в России на конец 2024 года действовало более 7,5 тыс. автошкол, из них 5,9 тыс. обучали водителей на категорию B. В прошлом году сдать практический экзамен по вождению с первого раза смогли только 15% претендующих на получение водительских прав.

С 1 марта этого года в России заработают новые правила обучения в автошколах. Они будут действовать до 2032 года. В частности, по новым правилам количество часов практики для категории В будет увеличено с 36 до 42 часов. Кроме того, теорию в автошколах разрешат преподавать дистанционно.

