Общество⁠,
0

В МВД ответили на вопрос о критике критериев оценки автошкол

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

МВД считает преждевременными комментарии по поводу критики разработанного в ведомстве проекта оценки автошкол, сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос РБК.

«В настоящее время проект приказа МВД России (о критериях оценки автошкол. — РБК) находится на стадии обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru, в связи с чем комментарии по данному факту полагаем преждевременными», — сообщается в ответе.

МВД разработало критерии оценки эффективности автошкол
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

4 февраля МВД опубликовало проект критериев оценки работы автошкол. Оценивать организации предлагается по числу ДТП с участием выпускников, а также количеству учеников, сдавших экзамены с первого раза. Составленный на основе этих данных рейтинг будет размещен в открытом доступе. На данный момент проект проходит этап антикоррупционной проверки и общественного обсуждения.

Опрошенные РБК эксперты считают предлагаемые критерии необъективными. Эксперт национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин отмечает отсутствие доказанной связи между качеством обучения и вероятностью попасть в ДТП. Директор учебного центра компании «Автодром — Тренинг» Вячеслав Максимычев сообщал, что оценка автошколы на основе «отличников» повышает риск коррупции.

По данным ГИБДД, более 7,5 тыс. автошкол действовали в России на конец 2024 года, из них 5,9 тыс. обучали водителей на категорию B.

Анастасия Серова, Александр Корчуганов
МВД автошколы оценка Критерии
