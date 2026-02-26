 Перейти к основному контенту
Захарова оценила планы ЕС по полному отказу от нефти и газа из России

Сюжет
Война санкций
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Намерения руководства Евросоюза законодательно закрепить полный запрет на импорт российских энергоносителей граничат с безумием и подрывают конкурентоспособность Европы в условиях технологической гонки, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Запись трансляции доступна на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

По ее словам, ускорение цифровизации экономики и развитие технологий искусственного интеллекта ведут к резкому росту потребности в энергоресурсах, из-за чего энергетический фактор вновь приобретает ключевое значение.

«На этом фоне намерение Еврокомиссии запретить странам ЕС приобретать энергоресурсы у надежного, проверенного десятилетиями поставщика по разумным обоюдовыгодным ценам уничтожает собственные конкурентные преимущества, которые были у европейцев. Так может себя вести только умалишенный», — заявила дипломат (цитата по ТАСС).

Захарова также указала, что США стремятся наращивать доступ к энергоресурсам различными способами, тогда как страны Азии увеличивают импорт топлива, в том числе из России. По ее словам, эти тенденции не влияют на позицию Еврокомиссии, которая продолжает курс на отказ от российских нефти и газа, несмотря на возможные экономические последствия для стран ЕС.

Экспорт под давлением: сохранит ли Россия ключевые рынки нефти и газа
Радио

ЕС поддерживает идею запрета морских поставок российской нефти, однако перед введением меры необходимо согласовать ее с партнерами по «Большой семерке» (G7), заявил представитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан. Переговоры запланированы на ближайшие дни и недели, при этом особое внимание уделяется позиции США.

Инициатива замены потолка цен на российскую нефть полным запретом морских перевозок включена в 20-й пакет санкций ЕС против России, который планировалось принять к 24 февраля. Против меры выступили Мальта и Греция, указав на возможное влияние на судоходство и цены на энергоносители.

Москва рассматривает западные ограничения как нелегитимные и требует их отмены. В ответ Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, привязанным к ценовому потолку, который с 1 февраля составляет $44,1 за баррель.

