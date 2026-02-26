Экспорт под давлением: сохранит ли Россия ключевые рынки нефти и газа
Нефтегазовые доходы бюджета в начале 2026 года оказались ниже 400 млрд руб., а рублевая цена Urals опускалась к минимумам с 2023 года. На отрасль одновременно давят низкие мировые цены, санкции против крупнейших компаний, укрепление рубля и атаки на инфраструктуру. Минфин называет снижение зависимости от сырья «новой нормальностью», однако нефтегаз остается ключевым источником валютной выручки и драйвером смежных отраслей — от металлургии до трубного производства.
На этом фоне обсуждается ужесточение бюджетного правила и снижение цены отсечения, а также поиск внутренних источников доходов. Одновременно усиливается внешнее давление на морской экспорт: речь идет о возможных ограничениях для танкеров, конкуренции на рынке Индии и перераспределении потоков через третьи страны. США и ЕС рассматривают Россию как стратегического соперника на глобальном рынке углеводородов, что делает долгосрочную отмену санкций маловероятной.
О том, как меняется энергетическая геополитика и бюджетная модель России, — в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета Константин Симонов.
Экспорт под давлением: сохранит ли Россия ключевые рынки нефти и газа
Одна медаль и нейтральный статус: итоги Олимпиады для российского спорта
Замедление экономики, рецессия и ставка: что ждет экономику в 2026 году
Как «пузырь ожиданий» вокруг ИИ меняет бизнес и рынок труда
Закон о травле, дефицит психологов и кибербуллинг: как защитить детей
Фетисов — о нейтральном статусе, Олимпиаде и «хоккейной дипломатии»
Массовые закрытия и рынок готовой еды: что происходит с общепитом?
Скидки на аренду и пустые площади: почему торговые центры теряют трафик
Стипендии, бюджетные места и работа: что в итоге со студенчеством?
Смерть младенцев в роддоме Новокузнецка: что в итоге с медициной в России
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу