Экспорт под давлением: сохранит ли Россия ключевые рынки нефти и газа

Нефтегазовые доходы откатились к ковидным уровням, доля отрасли в бюджете упала ниже 20%, а санкции и дисконты усиливают давление на экспорт: хватит ли запасов прочности экономике и кто оплатит дефицит. «Таманцев. В итоге»

Нефтегазовые доходы бюджета в начале 2026 года оказались ниже 400 млрд руб., а рублевая цена Urals опускалась к минимумам с 2023 года. На отрасль одновременно давят низкие мировые цены, санкции против крупнейших компаний, укрепление рубля и атаки на инфраструктуру. Минфин называет снижение зависимости от сырья «новой нормальностью», однако нефтегаз остается ключевым источником валютной выручки и драйвером смежных отраслей — от металлургии до трубного производства.

На этом фоне обсуждается ужесточение бюджетного правила и снижение цены отсечения, а также поиск внутренних источников доходов. Одновременно усиливается внешнее давление на морской экспорт: речь идет о возможных ограничениях для танкеров, конкуренции на рынке Индии и перераспределении потоков через третьи страны. США и ЕС рассматривают Россию как стратегического соперника на глобальном рынке углеводородов, что делает долгосрочную отмену санкций маловероятной.

О том, как меняется энергетическая геополитика и бюджетная модель России, — в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета Константин Симонов.