Московские аэропорты возобновили работу
Ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском сняты, сообщает Росавиация в телеграм-канале.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Домодедово и Жуковский не принимали и не отправляли рейсы почти час. Ограничения во Внуково и Шереметьево длились чуть менее получаса.
За это время на подлете к Москве сбили пять беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Последний раз в Москве все четыре аэропорта закрывали 22 февраля. В тот день ограничения в авиагаванях вводили дважды. Тогда на подлете к Москве уничтожили 25 дронов.
