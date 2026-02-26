 Перейти к основному контенту
0

Московские аэропорты возобновили работу

Сюжет
Новости Москвы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском сняты, сообщает Росавиация в телеграм-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Домодедово и Жуковский не принимали и не отправляли рейсы почти час. Ограничения во Внуково и Шереметьево длились чуть менее получаса.

За это время на подлете к Москве сбили пять беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил о пяти сбитых на подлете к Москве дронах
Общество
Москва

Последний раз в Москве все четыре аэропорта закрывали 22 февраля. В тот день ограничения в авиагаванях вводили дважды. Тогда на подлете к Москве уничтожили 25 дронов.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
аэропорты Внуково Домодедово Шереметьево Жуковский Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
