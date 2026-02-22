Во всех аэропортах Москвы второй раз за день ввели ограничения на полеты

Меры вводят на фоне отражения атаки беспилотников: общее число сбитых на подлете к Москве за день дронов превысило 20

Фото: Андрей Любимов / РБК

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавили там.

Незадолго до этого аналогичные меры приняли в отношении Внуково и Шереметьево. Это уже второй раз за 22 февраля, когда все аэропорты столичного авиаузла приостанавливают прием и отправку рейсов. В первый раз меры действовали с 15:25 до 16:40 мск.

Спустя 40 минут в районе Внуково, Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения на использование воздушного пространства, в связи с чем они принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Менее чем через час после этого в этих аэропортах вновь ограничили полеты.

Ограничения вводятся на фоне сообщений мэра Москвы Сергея Собянина об отражении атак беспилотников. К моменту публикации материала число сбитых на подлете к столице за день дронов превысило 21.