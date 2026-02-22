 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 25

Атаки беспилотников на Москву
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Средства ПВО уничтожили за час еще три украинских беспилотника, летевших на Москву, сообщил в мессенджере Max столичный градоначальник Сергей Собянин.

По состоянию на 21:29 мск было уничтожено 23 дрона ВСУ, летевших на столицу России. В 21:40 был перехвачен и сбит еще один беспилотник. В 22:13 Собянин в телеграм-канале написал об уничтожении еще одного дрона.

Таким образом, на момент публикации на подлете к Москве было уничтожено 25 украинских беспилотников.

На фоне атаки дронов действуют ограничения в четырех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Авиахабы принимают и отправляют рейсы по согласованию с выпускающими органами.

Днем 22 февраля дроны также атаковали Калужскую область — обломок одного из сбитого над Обнинском беспилотника повредил здание школы. Пострадавших не было, уточнил глава региона Вячеслав Шапша.

По данным губернатора, днем средства ПВО сбили 17 дронов над территориями Боровского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского муниципального округа, а также на окраине Калуги и Обнинска.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры также не было.

Плугина Ирина
Москва беспилотники Сергей Собянин ПВО
