Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве трех дронах
На подлете к Москве сбили третий дрон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
За несколько минут до этого он написал об уничтожении еще двух дронов, летящих в направлении столицы.
На этом фоне Росавиация сообщила, что в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Они также действуют в аэропорту Калуги.
В предыдущий раз об отражении атаки дронов Собянин сообщал 22 февраля, тогда на подлете к Москве били более 20 беспилотников.
До этого беспилотники атаковали Москву 15 февраля, было сбито в общей сложности 19 БПЛА.
