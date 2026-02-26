 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве трех дронах

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Москва
Москва (Фото: Олег Елков / Shutterstock)

На подлете к Москве сбили третий дрон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

За несколько минут до этого он написал об уничтожении еще двух дронов, летящих в направлении столицы.

На этом фоне Росавиация сообщила, что в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Они также действуют в аэропорту Калуги.

В предыдущий раз об отражении атаки дронов Собянин сообщал 22 февраля, тогда на подлете к Москве били более 20 беспилотников.

До этого беспилотники атаковали Москву 15 февраля, было сбито в общей сложности 19 БПЛА.

