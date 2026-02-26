Все четыре аэропорта Москвы ограничили полеты
Во Внуково и Шереметьево вслед за Домодедово и Жуковским временно ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.
Позже Росавиация сообщила, что ограничения во всех столичных аэропортах сняли.
Мэр Москвы Сергей Собянин в течение примерно 30 минут сообщал о перехвате дронов на подлете к Москве. Число сбитых беспилотников достигло пяти.
На фоне угрозы атаки беспилотников ограничения также ввели в аэропорту Калуги, их действие длится около трех часов.
В предыдущий раз во всех четырех столичных аэропортах вводили временные ограничения 22 февраля. В тот же день Собянин сообщал об уничтожении летевших на Москву беспилотников. Тогда силы ПВО сбили 20 дронов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу