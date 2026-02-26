Все четыре аэропорта Москвы ограничили полеты

Полеты ограничили аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву дронов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Во Внуково и Шереметьево вслед за Домодедово и Жуковским временно ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Позже Росавиация сообщила, что ограничения во всех столичных аэропортах сняли.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение примерно 30 минут сообщал о перехвате дронов на подлете к Москве. Число сбитых беспилотников достигло пяти.

На фоне угрозы атаки беспилотников ограничения также ввели в аэропорту Калуги, их действие длится около трех часов.

В предыдущий раз во всех четырех столичных аэропортах вводили временные ограничения 22 февраля. В тот же день Собянин сообщал об уничтожении летевших на Москву беспилотников. Тогда силы ПВО сбили 20 дронов.