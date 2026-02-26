 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Никитин объяснил, когда Россия возобновит авиарейсы на Кубу

Международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване, Куба
Международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване, Куба (Фото: Alexandre Meneghini / Reuters)

Россия заинтересована в скорейшем возобновлении авиасообщения с Кубой, но запуск рейсов напрямую зависит от решения топливной проблемы и готовности кубинской стороны. Об этом заявил глава Минтранса России Андрей Никитин, сообщает «РИА Новости».

Россия рассматривает различные варианты, включая организацию дозаправки в промежуточных аэропортах, однако конкретных решений пока не принято. «Я вам не могу сказать, потому что это зависит от властей соответствующих стран, от наличия топлива на Кубе, возможностей дозаправки», — отметил министр.

Обострение ситуации с топливом на Кубе связано с ужесточением политики США в отношении острова. В конце января президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. Решение позволило Вашингтону вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые напрямую или косвенно поставляют нефть на Кубу.

В результате кубинские власти уведомили международные авиакомпании, что с 10 февраля по 11 марта не смогут гарантировать дозаправку в девяти аэропортах страны, включая международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване.

Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение вопреки санкциям
Политика
Фото:Michael Regan / Getty Images

Росавиация тогда объявила, что авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и Nordwind временно приостанавливают полеты на Кубу из-за сложностей с заправкой. В ближайшие дни перевозчики выполнили девять рейсов из Варадеро, Гаваны, Кайо-Коко и Ольгина в Москву, вывезя почти 4,3 тыс. российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России, на момент начала кризиса на острове находились около 4 тыс. организованных путешественников.

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Стефания Барченкова
Куба авиасообщение санкции
