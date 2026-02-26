Никитин объяснил, когда Россия возобновит авиарейсы на Кубу
Россия заинтересована в скорейшем возобновлении авиасообщения с Кубой, но запуск рейсов напрямую зависит от решения топливной проблемы и готовности кубинской стороны. Об этом заявил глава Минтранса России Андрей Никитин, сообщает «РИА Новости».
Россия рассматривает различные варианты, включая организацию дозаправки в промежуточных аэропортах, однако конкретных решений пока не принято. «Я вам не могу сказать, потому что это зависит от властей соответствующих стран, от наличия топлива на Кубе, возможностей дозаправки», — отметил министр.
Обострение ситуации с топливом на Кубе связано с ужесточением политики США в отношении острова. В конце января президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. Решение позволило Вашингтону вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые напрямую или косвенно поставляют нефть на Кубу.
В результате кубинские власти уведомили международные авиакомпании, что с 10 февраля по 11 марта не смогут гарантировать дозаправку в девяти аэропортах страны, включая международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване.
Росавиация тогда объявила, что авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и Nordwind временно приостанавливают полеты на Кубу из-за сложностей с заправкой. В ближайшие дни перевозчики выполнили девять рейсов из Варадеро, Гаваны, Кайо-Коко и Ольгина в Москву, вывезя почти 4,3 тыс. российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России, на момент начала кризиса на острове находились около 4 тыс. организованных путешественников.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу